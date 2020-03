Certi ascolti capitano per caso, li suggerisce il 'tubo' che conosce bene i miei gusti e le mie

pubblicità preferite, anche se non ne ho una e i cinque secondi di skip (nella migliore ipotesi)

mi invecchiano di un paio di giorni. Lui sa bene che mi sudano le ascelle e mi manda in soccorso

il borotalco, mi suggerisce automobili a soli 290 euri al mese mentre il Rossi motociclista

mi parla di qualità e innovazione per rifilarmi la fibra e poi, pesoforma, è bello camminare in

una valle verde con la mastercard in una mano e nell'altra l'amaro del capo.

Tutto molto, molto bello, pare ci sia anche della musica.

State Of Micky And Tommy - With Love From 1 To 5

È nella colonna di suggerimenti a desta, come prossimo ascolto.

With Love From 1 To 5???

E che sarebbe, l'inno dei segaioli?

Il titolo della b-side (I Know What I Would Do) rende ancora più ambigua la faccenda.

In copertina Mick fuma una sigaretta e Tommy mi scruta, vorrebbe conoscere la mia reazione

a quell' infimo titolo. Quattro soli single tutta la loro discografia, il tempo delle mie deiezioni

mattutine, quasi il tempo che Mick ha speso per aspirarsi senza fretta la sua sigaretta.

Forse due, mah.

Quattro soli più uno: avete a mente i single da juxe box che presentano un artista per lato?

Si, proprio quelli.

Quelli dove i fighissimi, cazzutissimi Blues Brothers, nascosti dietro i Wayfarer neri, cantano

'Gimme Some Lovin', ignari di condividere la b-side del loro dischetto colla Loretta Goggi nei

juke box romagnoli, in verità ignari anche della Loretta.

Ma il destino è stato clemente con i Fratelli Blues a confronto di Micky e Tommy.

I Nostri il dischetto lo condividono con un certo Lally Stott. Già il nome è tutto un programma,

il titolo del brano di più e l'ascolto del brano ancor più.

Ma non è tutto e al peggio, come sovente si suole dire, non c'è fine.

Se avrete l'ardire di addentrarvi in questo tripudio kitsch capirete appieno le proporzioni

del dramma. Ora, io non sono induista e non credo nella reincarnazione, ma se vivessi in

India e la mattina mi lavassi denti e piedi nel Gange, previo licenziamento di catarrose

fluorescenze, avrei giurato e spergiurato che il Lally in un'altra vita fosse stato un interessante

esemplare di levriero afgano. Eccovi avvisati, qui mi sollevo da ogni responsabilità.

Il tempo ha reso giustizia a Mick Jones che ha fondato i Foreigner.

A Tommy Brown no.

Nel 2008, qualcuno li ha scoperti in soffitta, sepolti da una cappa di polvere e ha inserito

"With Love From 1 To 5" e gli altri singoli del duo in una compilation con Blackburds,

Nimrod e The J. & B, un buon fritto di paranza dove si è rischiato di tirare in ballo

nuovamente Stott per raggiungere un numero congruo di brani.

I due preventivamente si sono procurati il contatto telefonico della Goggi.

Che sarà mai una maledetta primavera.