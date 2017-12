Questa DeRecensione di Algol è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/stupid-cosmonaut/algol/recensione

Il vinile eterno, lanciato nello spazio a bordo del Voyager NASA, immagina nebulose troppo oscure per i Corrieri Cosmici e particelle troppo pesanti . Insieme ai Blown Out sta già uscendo dal Sistema Solare (sintetizzatori vintage correggono i moti rotatori) su una traiettoria che interseca e a volte tange quelle di Brian Eno , Tangerine Dream e Pink Floyd . La sonda ignora i gravitoni e la relatività generale ma segue le semplici leggi della psichedelia rarefatta.

La terza volta, infine, l'ho osservata dall'oblò della mia nave. I viaggiatori non erano mai arrivati così distante e in quel Nulla fluttuavano scorie di trasmissioni radio inviate dai nostri antenati. La doppia stella luciferina curvava lo spazio-tempo e lentamente la nostra ellisse, geodetica di uno spazio incomprensibile, ci portava verso Algol.

La seconda volta l'ho riconosciuta in alcune illustrazioni: Stupidi Cosmonauti (incauti, ignari!) stavano avvicinando un'enorme massa antimaterica chiamata, nelle "Duemila e Una Notte", la Stella del Demonio . Pregavano, ma la religione era priva di senso in quelle remote regioni del cosmo.

