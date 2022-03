Sul tema di proporre una cover penso si possano aprire lunghi dibattiti in merito all'effettiva esigenza del pubblico di avere a che fare con versioni - spesso e volentieri - simili o totalmente fuori rotta rispetto all'originale. Da parte mia rimango dell'idea che questa tendenza di mettersi all'opera su un rifacimento sia semplicemente una perdita di tempo, a meno che non si parli di progetti artistici veri e propri come nel caso dei Me First And The Gimme Gimmes dove le cover sono l'essenza del gruppo stesso. Ma tant'è, parere personale. Ecco allora che quando ho avuto modo di ascoltare "Youth Roots" dei Sunset Radio mi sono subito chiesto, perchè?! Sono una band che nella scena pop-punk-rock nazionale ritengo tra le più ispirate e valide da anni, con una mole di uscite (soprattutto singoli) da far invidia a molti, che senso ha buttare fuori un mini del genere? Stando a leggere i comunicati online sembra che l'intenzione sia stata quella di andare a ripercorrere le gesta di artisti che hanno influito nella nascita e crescita del progetto Sunset, cosa che potrei anche ritenere valida sostanzialmente, se non fosse il fatto che se da una parte lo stile del gruppo ravennate lo si percepisce all'interno dei brani, dall'altra possiamo dire che qui di "rischioso/personale" in fatto di interpretazione c'è davvero poco. Bella la scelta di inserire ospiti in ogni canzone (Vanilla Sky, Melody Fall, Beerbong e altri), una tracklist dignitosa che vede al suo interno celebri hit di The Ataris, Yellowcard, Lagwagon, NoFx, Blink 182 e No Use For A Name e anche il concept grafico, così come nulla da ridire su produzione e "impacchettamento" del prodotto stesso, sempre su livelli standard elevati... Tendenzialmente per una band come la loro chiudere questo EP è stato un gioco da ragazzi e di sicuro l'ascoltatore della band apprezzerà molto il risultato finale... Ma la mia domanda, alla fine, rimane sempre la stessa miei cari Sunset Radio: Perchè?!