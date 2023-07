ciao povery, sono qui per recensirvi un'opera d'arte della mia carissima amica Suorah aka luckystar, popstar di

successo degli anni 2020, e questa è un altra prova che noi non siamo "maschioni segaioli" come tutti quelli

che ci stanno definendo tali, lei è una donna con un talento molto grande e voi siete solo invidiosi!!

Nel 2021 ha fatto uscire il suo album di debutto Into Me, che poi è stato rimosso dalle piattaforme a causa

dei disguidi con la sua casa discografica, per poi rilasciando una serie di singoli nel 2021-2022, ma i suoi

fan non vedevano l'ora di sentire un nuovo album in studio, completamente diverso dal precedente, pieno di tracce di vari generi

perchè Suorah ci voleva dimostrare di essere un artista rivoluzionaria.



Oggi vi parlerò soltanto delle mie tracce preferite



1. Diskoteka è un misto tra Reggaeton e Dance, una traccia molto ballabile con un testo che descrive il disprezzo

per gli uomini che vogliono ballare con le donne sul dancefloor ma non sanno ballare

2. Il Successo Fa Male è una canzone che Suorah ha scritto parlando del suo successo e delle cose che l'hanno segnata a causa

della sua fama, i paparazzi e i media la hanno trasformata in una persona cresciuta e vissuta,a volte ascoltandola mi fa scendere

una lacrima

3. Borse, Scarpe, Diamanti un altra traccia Dance e EDM, non è proprio una delle mie preferite ma è abbastanza orecchiabile

4. Sola Con Me descrive tutta la sua rabbia contro le azioni ingiuste verso Suorah e di come sia incompresa dai media e dal pubblico

5. Ora Sta Con Me! è l'inno di tutte quelle ragazze che se ne sbattono di cosa pensa la loro amica se si mettono insieme ai loro ex!! Traccia

molto bella e memorabile, mi piace!



L'album è un'opera d'arte di un valore inestimabile e indescrivibile, e spero che non venga sottovalutata dai fan e dalle riviste

di musica, nessun artista sarà mai cosi chiaro a descrivere il feeling e le sensazioni provate nel corso della vita, e con questo concludo la

mia recensione. FOSSILI FRUSTRATI STAY JEALOUS!!! xx