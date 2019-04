Questa DeRecensione di Faint è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/taylor-deupree/faint/recensione

L’Harold Budd di “Pavillion of Dreams” ri-creava le coordinate del firmamento? Deupree ri-qualifica il quotidiano di un uomo in ascolto nel formicolìo del dormiveglia ; serrature nascoste scattano alla luce onnisciente della luna, misteriose leve azionano le ruote di ingranaggi emozionali.

Sceneggiatura elettronica piana e regolare solo in apparenza, in realtà sagomata e rifinita dall’occhio di bue di innumerevoli field recordings che cuociono il sound a fuoco lento. Lunghi, fluidi, uniformi flussi di coscienza tempestati da associazioni automatiche di sinapsi danzanti.

Apologìa dell’ hic et nunc, sacerdote dell’infinitamente piccolo, oracolo del kairos; “Faint” è una Fenice che risorge ogni secondo dalle sue ceneri rinnovando impercettibilmente il piumaggio, un microcosmo in continuo divenire dove i pezzi nascono figli di ciò che era e muoiono padri di ciò che sarà.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy