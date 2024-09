La Applehead Reccording è una grossa fattoria che funge anche da studio di registrazione; si trova in una delle famose Woodstock, quella nello stato di New York.

Siamo al quarto volume delle Woodstock Sessions. Un'iniziativa che coinvolge artisti, fan da tutto il mondo e la Applehead, appunto, che offre i propri spazi e alloggi affinchè vengano celebrati e vissuti al massimo del coinvolgimento degli splendidi live.

Tocca ai Team Sleep, band composta da Chino Moreno dei Deftones, Todd Wilkinson, Dj Crook, Rick Verrett, Chuck Doom e Gil Sharone; una superband formata a inizi anni duemila ma che affonda le radici nei novanta. Loro suonano un rock sperimentale pregno di malinconia e dolcezza. Un infuso di dolore che, proposto come lo fanno loro, sembra abbracciare chi l'ascolta.

Al mattino del concerto viene data la notizia della morte del vecchio cavallo Shadow, storico residente della fattoria, con conseguente visita da parte dei partecipanti all'evento presso la famiglia che se ne prendeva cura; lo stato d'animo del giorno si sposa ai brani suonati.

Rispetto all'album omonimo di provenienza, le canzoni che la band esegue vivono di una nuova intensità. Il modo in cui Chino esplode la propria frustazione dal ritornello di Blvd. Nights alla seconda strofa ricorda come ci si sente ad essere disperati. È una formula pericolosa che pervade la breve discografia dei Team Sleep.

Alone, Awake

Chino scandisce le parole come farebbe qualcuno che ha perso ogni speranza, come le direbbe una persona non più lucida a causa di ciò che sente. Gil Sharone è impeccabile, riuscendo a donare quel qualcosa in più.

Ever (Foreign Flag) è l'apoteosi del viaggio astrale in due, manca il terreno sotto ai piedi.

We'll never come back, ever

La cura è ai massimi livelli, cura del suono e dell'anima, se mai ne esistesse una. Preferisco chiamarla cura dell'altro, adesso. Ci sento dentro parecchie angosce notturne e non solo. A rimanere colpiti da questo live saranno coloro che ci si ritrovano, tra il riverbero e il dolore.