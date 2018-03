“I hit the hull, oh God, I hit them all, you don’t know how far I would go”. "Ho colpito lo scafo, oh Dio, li ho colpiti tutti, non sai quanto lontano potrei andare".

Fino a qualche tempo fa, credevo che le “Allevatrici” fossero le “Panettiere”. A parte questo le Breeders, della “a suo modo” icona alt-rock Kim Deal, sono tornate a distanza di dieci anni da “Mountain Battles”, col quinto album in trent’anni di esistenza. La line up è esattamente quella del ’93, quella dell’ epico e inarrivabile “Last Splash”, con le sorelle Kim e Kelley alle chitarre, Josephine Wiggs al basso e Jim MacPherson alla batteria.

Il suono di “All Nerve” è crudo e compatto per quanto appaia altrettanto intimo che eversivo. Continui i passaggi dall’immobilità alla concitazione, i saliscendi e gli schiaffi di granito che inseguono però sempre una linea melodica, i riff scivolosi lungo chitarre torbide dai riverberi in sordina o acuminate e thrashing. Il basso è rotolante e ipnotico, le percussioni sferraglianti. La voce di Kim è angelica, calda, ma capace di farsi possente. Intesse armonie intriganti con Kelley che contrastano col canto gelido, quasi spettrale, della Wiggs.

La poetica è astratta, con testi criptici e laconici, che, pur spesso evasivi, assillano ossessivamente con una ironia non sempre tracciabile. L’album offre una visione complessiva e matura della band. Piena di zucchero incrostato, nebbie albeggianti e fuliggine. Piena di nevrosi e impudenza.

"Wait in the Car" è un singolo di forza soffocante. La Deal miagola, abbaia e ulula, mentre le chitarre salgono e scendono con susseguirsi parossistico di vertigini ubriacanti. "All Nerve" indugia tra strofe lente, abbacinanti e crescendo propulsivi. La Wiggs è voce solista in "MetaGoth", segnata da percussioni secche e un basso sgusciante. Il canto freddo, distaccato, imperturbabile dà al brano una malia grumosa di bellezza post-punk cupa e vagamente inquieta. Le chitarre danno lirismo con bordoni di feedback che sciolgono i riff in un’aria scura. Gli spostamenti dinamici sono l’ossatura della ballata "Spacewoman" che in più riversa ambientalmente sibili abboccati di synth analogico.

"Walking with a Killer" è la storia di un omicidio in un campo di grano. È raccontata dal punto di vista della vittima: “I didn’t know it was my night to die, but it really was”/ "Non sapevo che sarebbe stata la mia notte per morire, ma lo era per davvero". Le chitarre friggono una quasi muta minaccia, un afflato noir è ingoiato da distorsioni che si dissolvono nel fremito elementare del basso e nella linea melodica della voce flessuosa e tenue. Il brano è la reincisione di un più scarno 7 pollici del 2012 di Kim Deal.

C’è poi “Archangel’s Thunderbird” cover degli Amon Duul II. La sezione ritmica è profusa in un groove potente e arguto, mentre le sorelle Deal si impadroniscono di quel gioiello kraut (art) rock con un canto più contorto e invasato che mai. Se una chitarra è circolare e ipnotica, l'altra è pungente e incede a zig-zag. "Dawn: Making an Effort" ha il volto di una speranza candida percepita nel crescere dilatato di un' alba; riversa fragili feedback su un canto portante che ingloba letteralmente “miele e latte” nella bocca. “Skinhead # 2” vanta invece la rima più disorientante e spicciola: “I need spit to crush these beetles on my lips” / "Ho bisogno di sputare per schiacciare questi coleotteri appesi sulle mie labbra". E un inciso sontuoso: “Tough kids love sad songs/ They sing along/ Sing for me” / “I bambini difficili amano le canzoni tristi/ Cantano insieme/ Canta per me”.

“All Nerve” è “Last Splash Pt. 2”? No! “Su tutti i nervi” è una grande tensione tra spavalderia, forza, rumore, tenacia, vulnerabilità, suspense, ritmi ficcanti o congestionati, ma anche distesi. Una miscela di cristalli di zucchero e polvere nera.“All Nerve” ti tiene sulle spine, ti ammalia, ti lascia il segno. Non rimpiange il passato, ma cerca di catturare di nuovo quell’energia elettrizzante e arroventata. L’antidiva Kim Deal è tornata a 56 anni, in splendida forma.

Poi la musica ti cambierà anche nel tempo, ma senza ossidarti. Che è liberatrice.