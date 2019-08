I Morlocks sono uno dei gruppi leggendari della scena garage-punk anni ’80. Il cantante era il mitico Leighton Kozumi, proveniente dei grezzi Gravedigger V, gruppo di San Diego con alle spalle un piccolo classico del genere come “All Black And Hairy”, come il chitarrista Ted Friedman. I Morlocks – il nome deriva dalle creature sotterranee descritte in “La macchina del tempo” di H.G. Wells – hanno esordito nel 1985 con “Emerge”. All’epoca Claudio Sorge su Rockerilla fece un monumento a questo disco: in realta’ gia’ allora gli ascoltatori piu’ attenti notarono come fosse registrato malissimo e fosse un lavoro trascurabile. Sicuramente ottimo, direi un disco fondamentale del garage-punk – e’ invece il successivo “Submerged Alive”, un finto disco dal vivo – con tanto di applausi posticci – che ancora oggi e’ da considerare come una pietra miliare. Poi del gruppo non si seppe piu’ nulla travolto da problemi con l’eroina a parte qualche pubblicazione sporadica di bootleg. Ora la meritoria etichetta Area Pirata – che ha ristampato in cd sia “Emerge” sia “Submerged Alive” – pubblica un nuovo singolo dei Morlocks – “The Morlocks” - con formazione totalmente rinnovata – composta solo da musicisti europei - con il redivivo Leighton alla voce. Sono 2 brani - "Time To Move" e "Hang Up" - dominati da un fuzz dirompente che fa resuscitare lo spirito degli Stooges e che riconsegna intatta tutta la potenza deflagrante dei Morlocks. Collegatevi alla macchina del tempo, lasciate andare la mente finoa giungere in un lontano futuro dove la terra e' divisa fra gli Eloy e i minacciosi Morlocks. Dai sotterranei vedrete emergere la figura di Leighton sotto forma di Morlock che iniziera' a cantare "Time To Move"! In attesa del nuovo disco il singolo e’ disponibile su Bandcamp: https://areapiratarec.bandcamp.com/album/the-morlocks.

