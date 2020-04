Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Mai comprindia tal rispeto che sta banda strasina drio,

cusì nel zogare a scaturir co paroe nun proprio brilanti,

go vuo un diverbio e difendeo co scuo e spaa a me posision.

A nasionae ze sora a valuta.

Crida e stramusoni, avese tasest avarie fat pi granda cosa,

ma no, il luame casa mea vien ciamà luame,

Come a luia vien ciamada luia e la nutria, nutria.

Lagreme e tristesa, lasé in drio.

Sti qua tosi mei i se a ride,

sti qua i ga cata a gaina che ponde i ovi aurei,

sti qua i basa Il cul dee moneghe.