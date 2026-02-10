La variopinta e stravagante copertina di quest’opera di fine anni ottanta introduce un ulteriore passo dei Twins verso il dominio delle violente e danzerecce percussioni, a scapito dello sviluppo e dell’incisività delle linee melodiche.

E’ poi ciò che succederà a tutta la scena discotecara negli anni novanta attraverso l’affermazione di dub, techno, drum&bass eccetera coi loro ritmi ossessivi rimbombanti e stordenti senza che delle adeguate, ariose campate melodiche conducano alla sensazione di vere canzoni. “Big Trash” è dunque un condivisibile titolo, accostabile alla situazione cercata dai TT: grande casino ritmico.

Fra gli undici episodi proposti mi risulta piacevole “Bombers in the Sky” perché è sostanzialmente un dance rock, pieno com’è di chitarra, anche solista. Carina anche “Daddy” in apertura, con quell’ostentato coretto infantile e ancora la conclusiva “Wild”, arrotondata da un bell’effetto di pitch shifter nella voce e dai giusti stacchi di pianoforte, a dinamicizzare il rotondo tappeto di chitarra elettrica bagnata di flanger.

Certo che il rullante elettronico ottantiano, quello col reverbero mozzato, batte a tempo pieno le minime senza pietà, più o meno alla stessa velocità dall’inizio alla fine… Così che i vari brani possono eventualmente essere anche missati l’uno dentro all’altro senza provocare alcuno scossone agli ancheggiamenti, agli sbracciamenti ed ai dondolamenti degli appassionati discotecari.

Io rimpiango senz’altro questa musica pop ballereccia dei Twins, mi basta confrontarla con i groove che vengono proposti oggi, pessimi sia nei ritmi che nelle loro (anti) melodie affogate di autotune. Melodie? Sono litanie e tiritere, bofonchiamenti anti musicali, chiacchiere a cazzo sopra il solito pompaggio percussivo ottuso e pure privo di swing, così impastato a dare la netta sensazione di tirare indietro anziché tendere in avanti, come dovrebbe fare una scansione autenticamente trascinante.

Dischi come questo, benché obiettivamente mediocri, sono nettare musicale in confronto alle porcherie pop dance odierne. E pensare che ai loro tempi questo synth pop, e prima di esso la disco music, mi stavano essenzialmente sui marroni, tranne qualche eccezione fra cui i Benedetti Thompson Twins.