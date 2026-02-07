Questo sesto album di carriera, uscito nel 1987, rappresenta l’inizio della china discendente, popolare e qualitativa, del progetto Thompson Twins. E non certo perché intanto se n’è andato uno dei tre musicisti del subito precedente periodo d'oro, ossia il mezzosangue di padre nigeriano Joe Leeway: tanto il grosso del lavoro, e dei meriti, erano e sono nelle mani del frontman Tom Bailey. Al suo fianco resta così solo la bionda neozelandese Alannah Currie, che è poi sua compagna.

E’ un periodo duro per la coppia, con lutti familiari da aggiungere agli strascichi della separazione con l’ex amico Leeway. Di conseguenza quest’album contiene liriche più acide e rimuginanti. O semplicemente tristi, come su “The Long Goodbye”, ricordo di quel giorno nerissimo capitato alla Currie con la perdita contemporanea della madre e del bimbo che stavano aspettando.

Tornando al disco, cambia il produttore con l’arrivo del brillante Rupert Hine (Rush, Saga, Stevie Nicks, Tina Turner…) che non fa rimpiangere il precedente loro guru Alex Sadkin. La musica è sempre quella… molto ritmica e decisamente orientata verso l’agitamento di chiappe.

Così si verifica lo strano fenomeno di avere un album dance con liriche serie, anche profonde. Il mercato reagisce non molto bene e questo sarà l’ultimo episodio che consente ai Twins di rimanere nel grande giro, pur non conquistando stavolta i piani alti delle classifiche. Seguiranno stagioni ben più di nicchia, solo per fans incalliti.

Il meglio della synth dance ottantiana qua lo si trova nella sunnominata “The Long Goodbye”, felpata e malinconica, ma segnalo anche l’agganciante ritornello di “Bush Baby”e l’atmosfera eterea della finale “Perfect Day”. I TT hanno certamente un loro tocco, nella ricchezza e varietà di percussioni e nel modo di melodizzare del solista Thomas Alexander Bailey, sempre diverso in quanto a pettinature ma ben costante e riconoscibile nell’emissione vocale.

Il meglio per loro è passato, dunque. Dopo un paio di lavori da cinque stelle si ritorna alle tipiche tre della sufficienza, ovvero del suggerimento solo per ascoltatori ben orientati verso lo stile espressivo dei Gemelli Thompson.