«La brevità è l'anima stessa della saggezza.» (William Shakespeare, Amleto).

«Chiunque abbrevia una strada è un benefattore di ogni singola persona che ha modo di viaggiare da quelle parti.» (Jonathan Swift, Lettera di monito a un giovane poeta).

«La brevità indica chiarezza d'idee, epperò vigore d'ingegno.» (Niccolò Tommaseo, Pensieri morali).

«La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e soltanto il necessario.» (François de La Rochefoucauld, Massime).

«Vigorosa concisione, calma e maturità: quando trovi in un autore queste qualità, fermati e festeggia una lunga festa in mezzo al deserto, per molto tempo non ti capiterà più una simile fortuna.» (Friedrich Nietzsche, Umano troppo umano).

Tony Molina, «Kill the Lights»: dall'allbum blu all'album bianco in dieci frammenti e quindici minuti (Pinhead, DeBaser 4/8/2018).