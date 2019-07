Questa DeRecensione di No Tears è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/tuxedomoon/ou-471955/recensione

E di tutto questo accondiscendiamo tremolanti al sussurro dei vampiri in perenne astinenza d' amore, è qui che dimora il dramma del non-morto: niente lacrime per le creature della notte... GOODBYE!

La luce rifiutata paralizza la salvazione, consapevolmente senza controllo siamo immersi in un plasma elettrificato di pazzia oscura. Tarantolati non possiamo fare altro che assecondare l' alluvione occulta.

Insieme condividiamo nella spasmodica danza i nostri massacri interiori. Una festa dal retrogusto ferroso come il sangue assaporato che contribuisce corroborante a spingerci senza sosta in epilessie sonore.

Mi viene voglia ogni volta (ogni volta!) che la sento, di strapparmi letteralmente con i miei artigli la pelle di dosso in una ipnotica danza lunare e non sazio immergermi nella pura vampiresca atmosfera creatasi.

