I Two Inch Astronaut fanno parte di quel quadretto della costa orientale americana, tra grunge, math e alt-rock/lo-fi che a me tante piace. La band ha sfornato 4 dischi in 5 anni mostrando un urgenza punk e una notevole facilità di scrittura.

Il loro obiettivo nel tempo è sempre stato quello di riuscira ad essere post-hardcore (Jesus Lizard, Fugazi), mantenendo una forte impronta math (Polvo) riuscendo a far convergere il tutto verso l'emo-pop (Weezer); ma non indietraggiate a sentire il nome dei californiani, l'impronta forte è quella di DC.



Le dinamiche dei pezzi e l'alterazione del tempo sono da masturbazione e non si disdegna un velo di grunge (Lure Coursing sono praticamente i Pearl Jam migliori); disco compatto, non più di 35 minuti, forse tutto è già sentito ma vi ricordate l'ultima band sicura di se che si orientava in questi generi?

___

___

___

https://explodinginsoundrecords.bandcamp.com/album/can-you-please-not-help