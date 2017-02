"Dissi quasi per scherzo che la band avrebbe dovuto chiamarsi come quella scatola lì vicino, ovvero Wild Cherry. Agli altri stranamente piacque l'idea, la presero sul serio, ma io non ne volevo sapere. Cambiai opinione quando ad un nostro concerto delle ragazze trovarono il nome figo".

Robert Parissi di Mingo Junction in Ohio ha ambizione e passione dalla sua. Viene messo sotto contratto dalla Epic e registra qualche singolo con la prima formazione ufficiale del gruppo.

Per poco però non abbandona tutto. Il lavoro di manager presso una steakhouse non fa per lui che ha le idee chiare e la testa da un'altra parte.

È il 1976 quando con Bryan Bassett, Allen Wentz e Ronald Beitle incide il suo esordio vero e proprio, il disco a cui molti artisti del crossover devono qualcosa. Se da una parte la sua passione per gli Zeppelin lo fomenta per quanto riguarda l'attitudine, dall'altra Stevie Wonder e Lionel Ritchie lo hanno torchiato col groove.

Caposaldo del funk rock, Wild Cherry presenta la hit Play That Funky Music -unica vera perla memorabile di questi giovinastri- una vera e propria spiegazione della loro scelta di genere che narra il momento in cui da sotto al palco il pubblico reclamò ritmo. Giri di basso inconfondibili si legano ai frizzanti riff; sguaiati deliri da dance anni settanta sudano tra le mura delle peggiori bettole.

99 1/2 di Wilson Pickett e Nowhere To Run di Martha and the Vandellas sono reinterpretate con forte personalità e giusta dose di euforia. I Feel Sanctified dei Commodores è una dichiarazione d'intenti.

Le classifiche rendono giustizia alla gavetta di Parissi, che nel frattempo propone altri 3 dischi meno memorabili presentati da copertine che sembrano pagine di Playboy.

L'ulcera e l'insoddisfazione avranno la meglio purtroppo a fine decennio, ponendo così la parola fine alla parentesi musicale della ciliegia selvaggia. La cittadina di 3000 abitanti raccoglierà quel tizio che ce l'ha fatta come un eroe.

Oggi Rob suona smooth jazz ed ha avviato una carriera da produttore; nelle interviste mostra il suo tondo volto sorridente ma consapevole dell'importanza di quel suo funk rock per generazioni di musicisti.

