“Meglio una mora alla finestra che una bionda vestita a festa”...Mio padre, dopo aver visto Alice a Domenica In....

___________________________

Fidanzata cosmica, fanciulla che porge parole, Alice mi perseguita da sempre.

La prima volta fu un juke box chissà dove, cento lire ben spese, mi verrebbe da dire. Del resto, si sa, in certi momenti una monetina vale quanto il più prezioso dei tesori.

Immagino fosse un barettino di paese. E di sicuro ricordo un paio di stolide comparse, il tizio dietro il bancone e un ragazzetto che giocava a un videogame vecchio un milione di anni.

E un tale, barba bianchissima, occhi incredibilmente azzurri e immancabile calice di rosso, nella parte (udite udite!!!) del vecchio del villaggio, ovvero una specie di rappresentante dell'intuitiva saggezza incastonato, nel bel mezzo della scena, dal mio impagabile ghost writer.

In ogni caso, dopo aver messo su tre volte la canzone e aver scosso dal torpore le ignee (o forse bronzee) facce degli astanti, ecco l'inaspettato dono, in forma di sorriso e di bicchiere levato al cielo, del nostro inconsapevole sciamano.

Io non lo so se vi sia mai successo, ma fa un certo effetto uscire da un barettino di campagna con la benedizione del più saggio degli uomini. E farlo canticchiando, per di più. Poi fa mica niente se la canzone è di quelle che Francuzzo scriveva in cinque minuti. Oh no, non fa niente davvero.

Dio che sensazione scanzonatissima, merce rara per la nostra Alice ex ragazza Carla, invero sempre piuttosto algida e severa. Jeanne Moreau, fate conto, la bellezza che contiene un mistero, l'eleganza, lo stile e bla bla bla...

Oh si, ragazza Carla, che gioia, anche adesso, come allora, più di allora. Anche una canzoncina può essere un demon killer. Contro “i guardiani del solito grigio”... contro “i parenti miei cinture di castità”.E mi fa sorridere, con tutti i capolavori che hai fatto, recensire questa. Facciamo che è il potere dell'imprinting...

E comunque ti ho sempre amato alla follia. Sempre.

Trallallà...