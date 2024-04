In un turbine di suggestioni gotiche e misteri avvolti nella nebbia londinese, Arthur Machen ci conduce attraverso un viaggio nella mente dell'orrore con "Il grande Dio Pan". Questa nuova edizione lussuosa curata con maestria dall'editore Ippocampo trasforma l'esperienza di lettura in un incontro con il terrore cosmico e la bellezza decadente. "Il grande Dio Pan" è molto più di una semplice storia horror; è un'immersione nelle profondità dell'ignoto, un'esplorazione delle tenebre dell'animo umano e dei misteri dell'universo. Machen usa la sua prosa evocativa per trasportare il lettore in un mondo sospeso tra realtà e surrealtà, dove il confine tra il normale e il sovrannaturale si fa labile. Al centro di questo romanzo, c'è un'entità enigmatica, una figura femminile avvolta in un alone di mistero e morte. Chiunque incroci il suo cammino, è destinato a un destino crudele e ineluttabile. Machen dipinge un quadro inquietante della Londra vittoriana, in cui l'oscurità si mescola con la luce e il terrore si nasconde dietro ogni angolo. Quest'edizione presenta non solo il romanzo principale, ma anche una raccolta di racconti complementari - "La luce interiore", "La storia del sigillo nero", "Storia della polvere bianca", "La piramide di fuoco" - che arricchiscono ulteriormente il mondo oscuro e suggestivo creato da Machen. Ogni racconto offre una finestra su un aspetto diverso dell'orrore, rivelando le infinite sfaccettature della mente umana e dell'ignoto che la circonda. Le prefazioni di Guillermo del Toro e dello stesso Arthur Machen aggiungono ulteriore profondità a quest'opera, mettendo in luce il suo posto di rilievo nel canone dell'horror letterario. E le illustrazioni di Samuel Araya sono un complemento perfetto alla prosa di Machen, catturando l'essenza del terrore e dell'incertezza in modo magistrale. La postfazione di S.T. Joshi offre una preziosa analisi critica dell'opera, offrendo al lettore una prospettiva più approfondita sulla sua importanza e influenza nel panorama letterario. "Il grande Dio Pan" è un'opera che si insinua nella mente del lettore e non lo lascia più andare. È un'opera che sfida le convenzioni e esplora i confini del terrore e della meraviglia. Questa nuova edizione lussuosa è un must per tutti gli amanti dell'horror letterario, un'opportunità per sperimentare il terrore e la bellezza di uno dei capolavori indiscussi del genere.