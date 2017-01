E' il periodo del crossover, l'anno in cui nasce il Nu-metal. Ma è anche il grande comeback dei Beastie Boys a distanza di due anni dal sottovalutato Check Your Head.

Ill Communication è uno dei migliori album partoriti negli anni '90 e forse una delle vette più alte raggiunte del gruppo newyorkese. Se Check Your Head fu un ulteriore successo di critica ma un flop nelle vendite, con questo mastodontico lavoro i Beastie Boys entrano dritti nella leggenda.

Quest'album è un vero e proprio caleidoscopio di sonorità: i 3 saltellano continuamente da un genere all'altro, e Sure Shot all'inizio ne è solo un assaggio: da ricordare la megahit Sabotage, famosa anche per il video diretto da Spike Jonze, ma non scordiamoci dei più rappeggianti singoli Get it Togheter e Root Down. Gran merito va sicuramente anche a tutti i componenti del gruppo, tra cui Mario C. e il tastierista Money Mark, giusto per citarne alcuni, ma non scordiamoci della guest star dei Tribe Called Quest, Q-Tip in Get it Togheter.

I beastie boys però non restano fermi sul rap e sperimentano con delle tracce strumentali, come Sabrosa, Shambala e Ricky's Theme. Si ritorna anche al punk degli esordi con Heart Attack Man e Tough Guy, e gli esperimenti al mic di Bodhisattva Vow, quando MCA si stava interessando alle culture orientali.

Ill Communication uscì in un periodo di transito nel rap metal, che ben presto divenne ufficialmente Nu-Metal. Ma ancora oggi quest'album è incatalogabile ed è ben più che un semplice disco hip hop. Quei "3 idioti che hanno fatto un capolavoro" non erano più tanto idioti (videoclip a parte :D) ma di capolavori ne hanno fatti molti di più.

