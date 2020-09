Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

L'epidermide a volte sembra finalmente compattarsi in sprazzi di un'elegante musica da camera suturata dalle tenui linee di archi ovattati che sfociano nella malinconica presa di coscienza dell'adagio finale.

E Ben Frost non si ferma quì.

Un disco giocato sull'equilibrio - che si intuisce precario - di una calma/immobilità apparente che porta già in sé (con quel sound minaccioso e oscuro) i germi delle future dissonanze/distorsioni che cambiano continuamente le carte in tavola.

Quattro lunghe suites in continua evoluzione e involuzione. Quattro porzioni di pelle sottile stuzzicate ossessivamente dalle unghie di droni psichedelici, puntinismi elettronici e sincopi techno.

È importante non grattare le crosticine prima che l'abrasione sia rimarginata: sangue e bruciore, bruciore e sangue.

Theory of Machines

