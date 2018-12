Questa DeRecensione di Iris è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/biagio-antonacci/iris/recensione

Che Mauri, il barista, tra un caffè e l'altro, non la smette più di sospirare “quel ragazzo...quel ragazzo non lo riconosco più”...

E se proprio vuoi. di malinconia racconta la nostra, quella che (nemmeno per sbaglio e nemmeno per un istante) ci concediamo mai...

Non oso immaginare poi quale sarebbe potuta essere la reazione di fronte ad un eventuale “quanta vita c'è, quanta vita insieme a te” detta, per di più, con quel tuo falsissimo modo da gattone ipersensibile...

E quindi no, mi dispiace, ma non ascoltava la tua vita quando non stava con te. Faceva altro.

Che noi la Iris ce la ricordiamo tutti: settima di reggiseno e divoratrice terminale di fotoromanzi, bella (come no?) ma assai poco propensa ad astruserie romantiche...

Dico, ma per chi ci hai preso? Per le bimbe che ti seguono adoranti?

Tutta gente (Biagio uno, Biagio due, Biagio tre, Biagio quattro) che non gli verrebbe mai in mente di frugare tra le poesie di Iris. Che poi, tra l'altro, chi l'ha vista mai una tipa che scrive poesie. Chi?

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy