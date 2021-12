Devo ammettere: mi pesa doverlo dire ma ho trovato un nuovo cantante preferito. Blanco. A parte che è bono da paura, ma poi l'avete sentito? Quando urla "mi fai impazzi(iiii)re" fa impazzire anche a me (<3). Questa è una delle prime canzoni rock che mi piacciono perché di solito ascoltavo sempre i trapper e il reggaeton con gli amici e le amiche. Devo essere sincera, la sera che ero fuori con Paolo e Ale (la mia migliore amica) e l'ho sentita me ne sono innamorata subito. Della canzone e di Paolo. Comunque, a parte le mie avventure personali che non ve ne frega niente devo davvero dire che forse ascolterò più canzoni con la chitarra elettrica perché mi gasano un sacco (ma un botto proprio oh!).

Il top era sempre: venerdì trap e sabato reggaeton con le amiche. Ma ora tutto è cambiato. Infatti ho cercato su spotify altre canzoni rock e mi sono innamorata di Gionny Scandal. Poi ho visto che qui si fanno le rece molto belle e tutte ordinate quindi voglio commentare il testo.

Io lo ammetto: quando dice la frase "abbiamo litigato tutta la mattina perché il pomeriggio esco con amica" descrive un sacco la mia situazione. Perché io litigo sempre con Paolo quando esco sola con Ale perché una volta ci siamo baciate per scherzo e lui ora è gelosissimo! E a me questo piace perché vedo che ci tiene a me (e ogni tanto mi bacio comunque con Ale perché mi piace ahahahaha).

Grande poi Gionata, cioè Sfera, che canta per primo dopo il primo ritornello di Blanco. Già dalle prime parole si capisce tutto. Già dalle prime parole si capisce che lui ci capisce noi ragazze. Uomini prendete appunti!! Le prime volte mi suonava male il modo in cui cantava quado saliva con la voce: c'era troppo autotune! Ma poi alla fine anche l'autotune è uno strumento e lui lo sa usare molto bene. E poi sfera è sempre Sfera: non si tocca!

"I tuoi baci sul collo sono come ferite." E io le ho provate tutte. Con Paolo e con il mio ex (che ogni tanto sento ancora di nascosto). Scusate se parlo molto di me ma questa canzone evoca in me troppi ricordi, troppe serate d'estate.

Non ci posso fare niente: è la magia della musica.