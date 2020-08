EGE BAMYASI

OKRASCHOTEN

Ingredienti: baccelli di okra (Abelmoschus Esculentus) 80% minimo, polpa di pomodoro da concentrato 5%, aglio 3%, zenzero 3%, spezie in proporzioni variabili (cumino, curcuma, peperoncino, fienogreco, pepe nero, cardamomo) 2%, olio di semi di soia 2%, correttore di acidità (acido citrico), antiossidante (acido ascorbico), sale, acqua. Valori nutrizionali per 100g di prodotto: 31 kcal / 129.7 kj; 2 g. proteine; 7.05 g. carboidrati; 1.5 g zuccheri. L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto.

E questo sbilenco primitivismo industriale?

Da dove viene?

Quando fai dell’indeterminatezza il cardine attorno a cui far ruotare il tuo mondo, la dispersione è dietro l’angolo.

Anelito d’errante, rinserrato in un barattolo di ortaggi orientali.

Possibile che sia ancora commestibile? (rigirandosi il barattolo tra le mani) “Confezionato negli stabilimenti Inner Space di Colonia (Germania) nel 1972.”

Ho controllato, non ha data di scadenza. Come la pasta secca o il miele. Aprite il barattolo e assaggiate se non ci credete.

Troverete una cadenzatura impalpabile ed implacabile. Nelle mani di Jaki Liebezeit qualunque percussione diviene un organismo vivente. Un ritmo circadiano, un ricorsivo battito cardiaco, un ciclo di Krebs.

Troverete vitamine e minerali in una genuina zuppa di rumori, da riscaldare per 5 minuti a bagnomaria o 1 minuto in microonde, ottima da sola o con del riso al vapore di accompagnamento.

Troverete un’ipnotica ossessività, anche nella apparentemente standardizzata forma-canzone. Mesmerismo a lunga conservazione. La voce di Damo Suzuki sa trasformare ogni cosa in carezzevole disparità ed abissale malìa.

L’okra o gombo è un vegetale piuttosto particolare: ruvido esternamente, vischioso all’interno. Il sapore di per sé non ha nulla di strano, anzi. Una verdura qualunque, simile agli asparagi, alle taccole o alle zucchine. Quel che ti sbeffeggia è la consistenza viscida. A tutta prima, è scostante. Un po’ come i Can. Eppure, il suo gusto è senza pari: forte, speziato, piccante, ferroso, agro. Proprio come i Can.