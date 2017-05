Ma che cosa facevano i nostri amati Caravan negli anni '80?

Beh facevano dischi,o almeno ci provavano,e ai saldi di fine stagione era anche possibile imbattersi in questo lavoro targato 1982.

Il buon Sinclair deve averci creduto tanto da radunare i vecchi compagni nella line up originale,dopo il fiasco di The Album del 1980 e il recente divorzio dai Camel di Latimer che dopo un disco abbastanza frammentario ed incolore avevano puntato con maggiore fortuna sul classicissimo album monotematico.

Quindi Back to Front sarà un titolo promettente ma sfortunato e per il grande ritorno,quello vero,bisognerà attendere ancora parecchio quando la nostalgia dei fans prenderà il sopravvento sulla sbornia generale degli anni di plastica.

L'album nel suo insieme appare molto curato e merita comunque un ascolto, Dave Sinclair ripropone le classiche inconfondibili sonorità all'interno di un sound leggermente piu moderno e ben amalgamato;ad impreziosire il tutto la voce particolare di Richard.

Aprono l'album le onde del mare ad introdurrre la bella Back to Herne Bay Front, spiccano tra le altre Videos of Hollywood e Sally don't Change It ,Proper Job è invece il lunghissimo brano di chiusura,un classico.

Se siete legati come me alla terra del rosa e del grigio dimenticatevi pure di questo lavoro ma lasciate sempre un piccolo spazietto tra i loro dischi nel caso vi dovesse capitare di trovarlo,non si sa mai.

Tracce

Back to Herne Bay Front

Bet You Wanna Take It All / Hold on Hold On

A.A. Man

Videos of Hollywood

Sally Don't Change It

All Aboard

Taken My Breath Away

Proper Job / Back to Front

Formazione

Pye Hastings - chitarra, voce

Richard Coughlan - batteria, percussioni, voce

Dave Sinclair - organo, piano, minimoog, voce

Richard Sinclair - basso, voce, chitarra

Mel Collins - sassofono