Questa DeRecensione di Cathedral è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/castanets/cathedral/recensione

“Post blues dall'afflato gotico”, almeno così si legge nel prontuario. Oppure neo folk, neo questo, neo quello. Ma l'unica cosa da dire è che il suono della mancanza è esile e si espande in cerchi concentrici all'infinito...risonanza interna...creeping inside. Che nel centro nel centro delle cose, se mai vi capita di esserci, è tutto pieno di echi e di specchi. Se poi la modernità vuol porre anch'essa il suo sigillo lo farà col rumore, un cascame di detriti d'angoscia di una macchina free form che sputacchia qua e la. Succede anche qui. Non sempre però, che, a volte, l'invocazione e il terrore son lasciati a sé stessi. E, quando è così, son brividi. “Il cancro è arrivato fin nelle cose più piccole, le strade non portano da nessuna parte”. Ecco, appunto. Qualcuno ha scritto che qui ci sono i fantasmi di Hank Williams e Robert Johnson, tutto giusto immagino. Sicuri però che i fantasmi sian loro?

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy