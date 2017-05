Braccio→Puntina→Solco→Frittura→Suono.

Balzo a piè pari in un tunnel claustrofobico, snodo viario di labirinti che si diramano nei recessi della mente.

Flash→Visioni.

Fulminei bagliori da lontani territori psichici lasciano giusto il tempo di metabolizzare gli echi di una dimensione

ancestrale, asettica, eterea, come i sogni al risveglio, vivi solo per un breve lasso di tempo come l'evanescenza

di una chimera. Time Machine in funzione, cinture di sicurezza allacchiate, occhi fissi nello specchietto retrovisore

(unica direzione di marcia) e via, come nel TARDIS di Doctor Who, a ritroso negli annali della seconda arte per

giungere al civico 137 di Blenheim Crescent a Londra nel lontano 1981.



Chris Carter e Cosey Fanni Tutti si sono appena lasciati alle spalle quella fantastica creatura che risponde al

nome di Throbbing Gristle dopo un breve tour negli States (il resto della band ha fondato gli Psychic TV).

I due, forti di un considerevole bagaglio di esperienze maturato negli anni TG, intrapendono un percorso

musicale e di vita che vede la posa della prima pietra nel album Heartbeat, prodotto dalla mitica Rough Trade

nel novembre del 1981.



L'era di una nuova avanguardia musicale prende consistenza nei primi '80, un territorio tutto da inventare,

scoprire, colonizzare grazie alle nuove frontiere tecnologiche applicate al suono e alla magia che, nella passata

decade, ha dispensato al mondo il Kraut rock di Can, Tangerine Dream, Kraftwerk e Neu! tra i tanti. L'Inghilterra

di lì a poco regalerà capolavori del nascente synth-pop e, tra i pionieri del genere, spiccano nella vetrina

centrale i nostri Chris And Cosey. Il loro industrial sound saturato in ogni pertugio da un electro-synth minimale

e ossessivo, crea una formula perfetta ed originale che pone "Heartbeat" tra le pietre miliari di fine millennio.



La drum machine insieme a due voci campionate costituiscono la prima pennellata sulla tela ancora vuota,

in un crescendo dai connotati apocalittici ("Put Yourself In Los Angeles") che avalla la sucessiva "This Is Me"

dove synths in loop, campioni di voci riprodotte al contrario ed il mantra "Here i come, i'm gonna get you"

sembra predire la notevole influenza esercitata dal disco sull'ignaro ma predisposto ascoltatore.

"Voodoo" è un rituale consumato su territori elettronici, degno del suo mistico nome. La quarta traccia

"Moorby" riconduce, in grandi linee, all'electro-pop di "See You" dei Depeche Mode, anche se sostanzialmente

diversa e più oscura. Le tenebre le varchiamo con la tetra "Radio Void", lenta e tormentata marcia in un

cyber-corteo di un cyber-funerale, un dark ambient in piena regola con tutti i crismi. "Just Like You" vaga

per le stesse strade, una camminata tra paesaggi lunari, perfetta nel soundtrack di una pellicola di fantascenza.

Patter sintetico, suoni riverberanti su una solida base di beat elettronici costituisce "Bus Stop", naturale

precursore della techno music. La robotica, compulsiva "Useless Information", caratterizzata da una stratificazione

di anacronistiche chitarre, arricchisce l'opera di estro e originalità, comuni nelle corde del duo londinese.

"Moving Still" è una distesa senza limiti e confini nelle lande dell'ambient più contemporaneo (oltre trentacinque

anni fa!) e negli anfratti primordiali della new age music. Ritmi sostenuti, b.p.m. accellarati e taglienti aree

adornate da indefinite, incomprensibili parole nell'ipnotica trance di "Manic Melody (Hairy Beary)", liberano la

conclusiva, omonima "Heartbeat" , un melanconico, romantico synth che aleggia, con spettrali movenze, in sei

minuti di puro godimento, straordinario epilogo di un prezioso, seminale lavoro che lascerà indelebili tracce negli

anni a venire.



Nel ventre oscuro dei sotterranei archivi musicali, una fiorente (sub)cultura con ramificazioni in ogni sottogenere

musicale ha trovato la propria dead-end line anche nei solchi di Heartbeat, master di riferimento, prototipo di un

suono che ha dato i natali a tante band e tante opere, incarnando fino in fondo lo spirito innovativo, avanguardista

degli anni 80.



Braccio→Puntina→Solco→Frittura→Suono (di lacerante totalità)→Chris and Cosey (non c'è altro da aggiungere).

Questa DeRecensione di Heartbeat è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/chris-and-cosey/heartbeat/recensione