CLOUDE – NOTTE VIVA (autoproduzione)

Cloude, nome d’arte di Claudio Calcagno (nato il 12 settembre 1983), è un rapper italiano attivo sulla scena hip hop fin dalla fine degli anni ‘90. Il suo primo approccio con la musica avviene all’interno del collettivo Lato Oscuro (1999/2000). Insomma, Cloude non è sicuramente un maranza né uno da baby gang, vista l’età e soprattutto i 25 anni e più di esperienza e di vita vissuta all’interno del panorama soprattutto rap. Nel corso degli anni, ha collaborato con artisti di spicco del panorama italiano come Nandu Popu (Sud Sound System), Blue Virus, D-Ross, Startuffo, Soul Sarah e Gaetano Pellino. Con all’attivo tre album da solista (Pioggia Sporca, Ogni Maledetto Weekend e Resta Con Me) si presenta oggi, 2025, con un nuovo album, sempre da solista, che mette sul tavolo chiaramente tutto il suo bagaglio culturale e musicale. Il disco infatti, intorno alle rime rap mai scontate e con un flow impeccabile, inserisce un po’ tutto quello che ha attraversato la sua mente. Techno, funk, soul, ma soprattutto quella vena pop che esplode in ogni bra no di questo album e lo rende sicuramente più mainistream di certe produzioni underground, ma anche più catchy per un pubblico più mainstream.