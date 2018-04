Al di sopra del lago soffia il vento e muove la superficie dell'acqua. Così si manifestano i visibili effetti dell'invisibile.

(I King, esagramma 61, “La veracità intrinseca”)

___________________________________

Un banjo da fiera, la risacca del mare...

Un'ipnosi morbida che accompagna la più dolce delle malinconie

Sospesi tintinnii in lontananza. E folli cori d'astruseria rituale...

Suoni argentati e attimi di folk assoluto...

(Dai quaderni di musicoterapia del professor Luludia De Luludis)

_________________________________

C.O.B sta per Clive original Band...e Clive è Clive Palmer...

Il nome però non inganni. il gruppo non aveva un leader e tutti i brani sono cointestati. Tra i numerosi ospiti appare Ursula Smith della Third ear band...

“Spirit of love”, uscito nel 1971, è il loro primo disco...

Ah, Clive Palmer fu uno dei membri fondatori della Incredible string band, leggendario gruppo di folk psichedelico.

_________________________________

E questo disco...

Nonostante (uno) l'abbondante uso di strumenti dai nomi misteriosi, (due) l'armamentario medieval/esoterico, (tre) il fricchettonismo quasi da barzelletta...

Ecco si, nonostante il punto uno due e tre, questo disco è un miracolo.

E si mantiene in un magico equilibrio dove nulla stroppia e la purezza del suono tocca davvero il cuore

_________________________________

Rispetto all'Incredible string band, che era un gruppo piuttosto pepato e speziato, qui i sapori sono meno forti.

Meno stranezza ( anche se di stranezza ce n'è comunque tanta) e più luce, anche se, come dicono le bibbie, non mancano momenti più “oscuri e messianici”.

Ma sia che si tratti di un coro, non sapresti se di marinai ubriachi o di esseri illuminati e fuori dal tempo, sia che si tratti dei suoni più cristallini e rifrangenti, tutto è mosso da una specie di spontaneità, o veracità intrinseca.

E la veracità intrinseca è l'invisibile che si manifesta nel visibile.

Ovvero una specie di grazia...

Sarà per questo che il disco è citato nei quaderni di musicoterapia del professor Luludia De Luludis...

Aloha...