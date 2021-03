Non credo esistano parole sufficienti per descrivere questo album, perchè qualsiasi parola si usi non riuscirebbe a rendere giustizia a quello che è l'effettivo valore artistico del platter. Si potrebbe fare una recensione lunga due pagine sul perchè io consideri questo disco un capolavoro e non resterei comunque soddifsfatto del risultato finale, quindi tanto vale farne una quanto più breve e coincisa possibile.

Se qualcuno dovesse chiedermi in che categoria musicale dovrei classificare "Crash", andrei nel panico, perchè questo disco è talmente sfaccettato e ricco di influenze che si fa davvero fatica a definirlo "Rock", "Pop", o qualsiasi altra cosa ci passi per la testa. Premesso che TUTTI i componenti della DMB siano musicisti eccelsi e tecnicamente molto sopra la media (Carter Beauford....ma che batterista pazzesco è?), ognuno di loro impreziosisce le tracce dell'album in maniera deliziosa, con pennellate d'autore di assoluto livello e per nulla fine a sé stesse, bensì al servizio del brano e della sua miglior riuscita. I brani, nonostante siano molto melodici e se vogliamo "radiofonici" (passatemi il termine"), hanno strutture molto più complesse di quello che un ascoltatore medio potrebbe percepire, con delle raffinatezze tecnico-compositive assolutamente riuscite e soprattutto mai banali. Qui abbiamo Rock, Pop, Folk, Jazz e musica Dance buttata in un frullatore e tirata fuori sottoforma di orgasmo musicale.

Purtroppo, per mia mancanza e ignoranza, ho scoperto solo ora questa vera e propria perla e non conosco molto la Dave Matthews Band. E dirò di più...non ho mai ascotato nessun altro loro disco (non ancora). Sembrerà stupido, ma sono talmente tanto innamorato di questo che ho paura che una eventuale delusione causata da qualche altro loro disco mi porti in futuro a rivalutare (in negativo) la DMB. Pensieri stupidi lo so, ma in fondo nemmeno io sono da meno probabilmente.

Ma per chi non avesse mai ascoltato questo disco...Fatelo. Perdetevi in questo oceano di note mentre vi fumate la vostra sigaretta, o bevete il vostro bicchierino, e vedrete che non vi deluderà.