Davide Matrisciano - Libidal (La Cellula Records / Maxsound)

42 brani. Tre cd. Un numero impressionante di guest di altissimo livello. Questo in cifre il nuovo disco di Davide Matrisciano. Ma non ci fermiamo qui. Sono almeno una decina i singoli potenziali, con tiro pop da alta classifica (Terrore per adulti, Luglio, Heater Parisi per citarne solo alcuni). E poi c’è una compattezza impressionante che dà al triplo cd la sagoma di un monolite forgiato a suon di synth pop anni 80, chiare citazioni di gruppi di questo decennio (Human League, Depeche Mode su tutti), con titoli stravaganti che introducono testi molto originali che danno al progetto un’aurea autorale e cantautorale molto importante.