Dai la buonanotte al mondo.

Lascia che questo suono ci porti dove solo lui sa.

E' un blues allucinato, che puzza di zolfo e si rotola nel fango.

La notte piano ci sta inghiottendo e nel suo grembo le note prendono vita.

Sono note fumose ed irrequiete, come spiriti che fuggono senza meta.

Dax Riggs come una sciamano a declamare le sue deliranti litanie.

Canti di sangue e di amore e di oscurità.

Seppelliamo i nostri buoni propositi e il ritmo del nostro respiro.

Satana veglia su di noi stanotte, e sulle nostre anime in fiamme.

Non perdiamo le nostre ombre, ci indicheranno la strada.

Non c'è tempo per morire stanotte.

Ma ci rivedremo tutti all'inferno o a New Orleans.