Qual'è una delle prime e sacrosante DeRegole costituenti il DeBaser?

Chi non risponderà entro cinque-secondi-cinque sarà DeBannato con effetto immediato non solo dal DeBaser, ma dall'internet tutto.

Risposta per i pochi NON bannati rimasti:

ovviamente quella di cercare di evitare di scrivere DeDoppioni su dischi già (ampiamente) DeRecensiti se proprio non sia strettamente necessario.

Ma siccome le DeRegole le ho fatte io (checchénedica G) sono l'unico che puote DeDerogarle.

Ovverossia infischiarsene il bèlino come dicono a Sampierdarena.

Detto ciò:

è pur vero che tutto (o molto) dipenderebbe da cosa un_ vuol dire (di diverso) rispetto a quanto già detto dai predecessori.

Ora: io non lo so con esattezza cos'hanno detto i DePrecedesori e i DeCesprecesori: le altre non le ho lette.

D'altronde non leggo una DeRecensione nel DeBasio dal 1987.

So solo che una poetica così elevata, cangiante, melliflua come quella contenuta in questo manufatto risalente all'agro secolo (ma anche millennio) scorso sarebbe dovuta esser insignita del premio Nobel, dell'Oscar e del Pulitzer tutti contemporaneamente.

Perchè quando uno fa i gargarismi con l'acido muriatico, i chiodi da calcestruzzo e le sfere metalliche dei cuscinetti in acciaio inossidabile e poi vi urla in faccia con tutta la forza e la rantolante disperazione di cui dispone "STACCALASPINA" per mè è il campione incontrastato di tutto l'universo (s)conosciuto in fatto di elegiaca poeticità mistoassortita.

Ora io questa cosa la sapevo già ma nel frattempo me l'ero dimenticata: per fortuna ogni tanto ho l'ardire di rispolverare gli impolverati classici per le attività ginniche del mattino.

Se quei vecchi babbioni dell'Accademia reale delle scienze sdraiati in seduta plenaria a Stoccolma fossero in possesso di un minimo sindacale di senso artistico anziché affibiarlo a quel vecchio muflone di Roberto Dilano, l'avrebbero dovuto assegnare, ancorché postumo, all'immarscescibile Don Chuck Schuldiner (cuggino di terzo grado di Don Chuck Castoro, si sà).

Lo so che anche Voi siete delle vecchie mummie incartapecorite che ritengono ch'io sia completamente rinsavito: l'unico modo per capire il concetto è quello di effettuare i gargarismi come sopra attenendoVi strettamente alle indicazioni e, se resterete vivi, sappiatemi dire.

Altrimenti anche Voi, lì, entrerete di diritto e fino alla resurrezione prevista non si sa bene quando, negli ipotermici Death!

*UH!*