Peace & love...

Alla solita domanda “ma che musica ascolti?”, rispondo sempre in modo evasivo, perché, nel caso rispondessi il rock, dall'altra parte mi verrebbero fatti quegli orridi nomi tipo hard dei settanta. Quali? I soliti..

E non equivocate, non parlo di Gabriel Pontello et similia, ifix tcen tcen, tcen tcen ifix. Che qui non scatta nessun fluido erotico.

Non si offenda nessuno, ma se il rock'n'roll è cosa buona e giusta, l'hard dei settanta è solo un giochino del tipo ce l'ho più lungo io. Un orrendo qualcosa che mostra pettorali ridondanti e irsuti ed eleva a modello espressivo il rutto liberatorio del maschio alfa. Sfogatevi bestie.

Poi, si, forse qualcuno (un blasfemo del cazzo, immagino) ha scambiato Dioniso per un camionista.

Fottuti traditori dello spirito rock e della sua primitiva e selvaggia magrezza espressiva...

Alfieri del più inutile e squallido esibizionismo musicale tipo il solito chitarrista di merda che fa il solito assolo di merda nel solito modo di merda...

Avete presente quando da ragazzi si montava sul college un carburatore del venti per scoreggiare sulle strade del mondo? Ecco una cosa del genere...

Il college è un motorino, per chi non lo sapesse.

Qualcuno però ci liberi dall'hard dei settanta e dai suoi orrendi figli. Nel meraviglioso mondo anarco/comunista (più anarco che comunista) suonare quel tipo di musica sarà l'unica cosa che non sarà concessa. Massimo massimo potrete fare un giro in dirigibile un anno si, un anno no. Oppure ascoltare “Child in time”, una cosetta oscura proveniente dal mondo profondo porpora...

E comunque ripeto non si offenda nessuno, si tratta solo di gusti musicali...

Non si offenda nessuno, ma un concerto di rock da stadio o altra simile barbarie è un ottimo modo, parafrasando Oscar Wilde, di tenere tutti gli energumeni fuori dal centro città...

Non si offenda nessuno, ma a noi, impalpabili und delicatissimi und sopraffini wavers, a noi dandy di sto cazzo, mezzi intellettuali atteggioni, a noi malati di rumore bianco e sensazioni malate, siete sempre sembrati degli scimmioni senza gusto...

Ma in fondo, lo so, siete dei bravi ragazzi.

Ma ora è il momento di omaggiare, seppur moderatamente, il mondo profondo porpora...

….......................................

“E ti offro l'intelligenza degli elettricisti così finalmente un po' di luce avrà la nostra stanza vuota negli alberghi tristi”..

Ecco fu proprio da un elettricista che, poco più che bimbo, accattai una cassettina tarocca profondo porpora e la mia stanza vuota un pochino si illuminò...

E comunque i Purple, il fumo nell'acqua non lo posso più sentire, e del resto mi ricordo poco o, addirittura, quasi niente. A parte quella cosa trascendentale, bambino nel tempo, che, davvero chissà come gli è venuta...

All'epoca mia, l'urlo di quel bambino si accompagnava a quello di un certo Eugenio, un tale che doveva stare attento a un'ascia..

E, checché se ne dica, è una bella cosa l'urlo, se no finisce come in certi incubi che urlare vorresti, ma non puoi.

In ogni caso, miei cari Purple, sono un ingrato, lo so...ma, oggi, oggi voglio riparare, per quella lampadina e per quello che è venuto dopo, Che se il primo verso ce lo da Dio e il resto tocca a noi, senza quel primo verso nisba.

E allora, a parte che nella cover la lampadina Osram ce l'avete in testa, al riascolto, traccia uno, le sensazioni sono buone, quel riff potente, quel “brucia” urlato in coro, quelle tastiere marchio di fabbrica.

Solo che il resto, ecco il resto mi fa letteralmente cagare. In ogni caso cinque stelle per l'imprinting...

E comunque, anche se il rock'n'roll non dovrebbe c'entrar nulla con le palestre, anche se oggi un disco simile non lo ascolterei manco morto, un piccolo grazie, cari purple, ve lo mando uguale. Tra l'altro “In rock”, il disco dove c'è “Child in time”, è bello tutto, non come gli zeppelin, ma quasi...

PS...la parte uno l'ho scritta con la febbre dopo una giornata di merda...è una reazione leggermente a fior di pelle a tutti quelli che ci accusano di ascoltare musica strana per voler fare i fighi...più probabile, invece, che ascoltiamo musica strana perché siamo strani...ma non prendetevela, davvero...peace & love, anzi trallallà...