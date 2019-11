D. Leopardo Industrial Music Co.

Mark Winter è l'alter ego di questo progetto chiamato D.L.I.M.C (altri suoi progetti sono i C.C.T.V., Liquids, The Coneheads, ecc. ecc.), l'Indiana è la patria di questa garage rock band, riconosciuta nel mondo underground del webbe come Egg-Punk o meglio Devo-Core.

I Devo effettivamente sono la maggior influenza di Mark a cui però piace creare instant classic (What's Your Dew Do Dude, il rock n' roll a-là Replacements di Fest Punk).

Pezzi come Punk Rock Song, Take Me To The River sembrano usciti dai primi lavoro dell'Arielone Pink e il power pop.

Senza spoilerare troppo vi dico ci sono pezzi come Mushroom On My Ass e I've Benn Livin' In Macaulay Culkin Brain; non vi basta?

Gli ultimi 2 pezzi sono qualcosa tra C86/Brit Pop in un terrificante spoken - poco cantato - word.

Andate a ripescare ogni cosa dei suoi progetti, Kloo Consiglia.

Ah.. questa compilation non è realmente uscita, un grande uomo ha unito i 5 singoli mensili e li ha buttati su youtube:

ecco

https://www.youtube.com/watch?v=T9p7PF7xONA