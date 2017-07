Esistono band dalla partenza folgorante, quelle che al primo colpo fanno già storia. Ciò può accadere per

diversi motivi: una militanza precedente in altri gruppi che hanno contribuito a formare l'ossatura, il

background personale, una padronanza eccellente degli strumenti, idee chiare, l'intuizione che cambia la

vita e, mettiamoci un pochino di fortuna che non guasta mai, trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

Funziona come i "Colloqui di Eranos" in cui ognuno porta la propria dote, la propria cifra professionale e il

fato determina tutto il resto.



Ma questo non è il caso dei Droogs. Il quartetto di Los Angeles apre bottega nei primi mesi del 1972 ma ci

vorranno ben dodici anni, svariati single ed un extended play, per arrivare al primo full length nella primavera

del 1984 dal titolo "Stone Cold World" (Plug 'n Socket).



In questi anni di mezza decade il synth-pop si diffonde a macchia d'olio raggiungendo anche i pinguini in

Antartide e "Stone Cold World", più consono ai primi anni di attività del gruppo, è un damerino in frac che

si presenta ad un pigiama-party, Mattarella al ballo di fine anno dei liceali. Vabbè che la "Città degli Angeli"

è una costante tentazione alla perdizione, un deterrente alla solerzia, ma dodici anni sono veramente troppi.



Ma un motivo c'è e risiede nel nome di Dave Provost, fondatore dei Textones ed ex bassista e tastierista dei

Dream Syndicate. Provost entra in formazione nei primi anni '80 (con il batterista Jon Gerlach che sostituisce

Kyle Raven) prendendo il posto di Paul Motter e insieme al cantante Ric Albin ed il chitarrista Roger Clay

stabilizza definitivamente la line-up della band mettendo a segno il doppio, fulmineo colpo EP-LP nel giro di

due anni. L'avvento dell'ex Dream Syndicate porta nuovo vento sulle vele della band, da tanto tempo ormeggiata

nel porto di Los Angeles, che intraprende un tour in giro per gli States e successivamente, nel 1990, in tutta

l'Europa. La loro L.A., tanto bella quanto ingrata, ha dato visibilità e successo ad altre band contemporanee

come Long Ryders ed i Green On Red (quest'ultimi di importazione poichè provenienti da Tucson), boicottando

sistematicamente la musica di Albin e compagni. In una intervista, il chitarrista Clay, si lascerà scappare una

amara affermazione molto illuminante in questo senso: "You're never a prophet in your home town ". Eppure

sono parte integrante di quel garage-revival in atto in quegli anni, un importante confluente che ingrassa in

quantità e qualità la neonata scena Paisley Underground.



"Stone Cold World" è un lavoro d'amore, di passione, privo di confini stilistici ben definiti, un crudo biascicato

e rimasticato di garage-rock, palese nelle traccie"Change Is Gonna Come" e "Stone Cold World" che sembra

un brano del repertorio degli Stooges. "From Another Side" e "Set My Love On You" contengono tracce

organiche di contaminazione da Cramps (di base a L.A. in quel periodo), mentre "Mr. Right" è una chiara

testimonianza del passaggio di Provost nelle file del Sindacato Del Sogno. La crepuscolare "For These Remaining

Days" dai toni neofolk, inconsueti nella corde dei Droogs e la fantastica "Only Game In Town", ballata noir in

perfetto stile Cave, sono gli episodi più significativi ed emozionanti dell'album che regala anche il doveroso

tributo ai Sonic nella cover di "He's Waitin", registrata in un live a New York City.



I Droogs si sciolgono nel 2010, a quindici anni dall'ultimo disco ("Atomic Garage", Lakota Records) con otto

LP prodotti, una sfilza di singoli, qualche EP, un fantastico live in Europa (terra che li ha amati più della natia

California) e mille sogni infranti sulle coste del Pacifico.

