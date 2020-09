Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Non ultimo, quello d’un opalino bordone, che è tutto fuorché una monotonia.

Non ha la cristallina cesellatura di altri suoi lavori, la trepida Chloë, ma l’armosfera —il chamber-jazz, assonnato o vispo, di un crocevia nubeggiato— che sa inondare di rosa antica e di turchese ogni angolo, quello sì, è un suo marchio di fabbrica.

Cos’ha di jazzistico la sua musica? Non certo il sudore sulla fronte, ma un certo qual piglio di tempesta, di tormenta interiore.

Già da più di mezzo secolo il doganiere Rousseau non creava mondi di zucchero filato.

The Colours of Chloë

