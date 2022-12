Vede finalmente la luce, grazie alla Black Widow, l’ideale seguito di Tardo Pede in Magiam Versus degli Jacula ovvero Sabba di Fiamma Dallo Spirito registrato il 14 novembre 1975. Fiamma Dallo Spirito era accreditata come cantante nel celeberrimo album degli Jacula mentre Federico Bergamini era l’autore di gran parte della musiche. Ora, a distanza di quasi 50 anni, Sabba può finalmente risplendere in tutto il suo fascino oscuro ed esoterico. Nel disco degli Jacula trasparivano certe pulsioni della cultura horror italiana degli anni ‘70 che un regista come Mario Bava aveva ben immortalato nei suoi film. Tardo Pede in Magiam Versus è sempre stato ammantanto da un alone oscuro e maledetto che ritroviamo in pieno in questo Sabba. Fin dall’ascolto dall’iniziale “Initiatio Sagae” si ha subito l’impressione di fare un viaggio a ritroso nel tempo verso certe atmosfere occulte piene di dannazione, mistero e magia tipiche del periodo. La successiva “Povero lui” non dovrebbe essere sconosciuta a chi ha ascoltato Ralefun di Antonius Rex in quanto il compianto Antonio Bartoccetti ne ha rielaborato le musiche nel brano “Incubus”. Anche “Agonia per un amore” (con il titolo “Agonia per un amore”) e “Profezia” (conosciuta in Ralefun come “Magic Sadness”) sono state reinterpretate da Antonius Rex. La title-track inizia alterna momenti ritmici e convulsi per poi diventare pacata e occulta con sospiri soprannaturali e un piano misterioso mentre “Dannazione” inizia in maniera misticheggiante con un coro chiesastico per poi trasformarsi una ballata sinuosa in puro stile Tardo Pede In Magiam Versus. Chiudono l’album le versione pianistiche di “Povero lui” e di “Agonia”(qui rinominata “E dio creò l’amore”). In definitiva siamo di fronte ad un disco imperdibile per i collezionisti di prog italiano, una sorta di anello mancante che riscrive la storia. Il disco è stampato dalle bobine originali è uscito il 14 Novembre 2022, esattamente 47 anni dopo l’incisione su bobina dell’epoca.