E, ciliegina sulla torta, un omaggio alla Nico di “I'll be your mirror” così a sti due gli si vuole ancor più bene...

Beh, come dire, è uno di quei momenti che fanno.

“Il treno che viene dal sud non porta soltanto Marie (inteso come plurale del nome femminile) con labbra di corallo e occhi grandi così”.

Quel che è strano invece è che due pazzoidi tedeschi cantino in italiano e mica una cazzata qualunque, ma una specie di folk song sulle tristezze dell'emigrazione.

Il punto è che se (ABC) e (D) son di sicuro parenti stretti, quei fili, che oltre a essere d'argento tintinnano assai bene, ecco quei fili sorreggono amorevolmente una vocina incerta, ma, in fondo, anche qui niente di strano.

Si parte con: (A) rumoristica low fi (B) clarinetto free (C) clangori percussivi micro wave, poi (D) arrivati a traccia due ecco un bellissimo sfarfalleggiare metallico di sottilissimi fili d'argento. Ma il punto non è questo.

Il reperto è datato 1982 ed è opera di Petra e Stefan, due che oggi fanno roba ultra psichica ispirandosi a Incredible String Band, C.O.B, Pearls Before Swine.

Mi è arrivato per posta un reperto musicale tedesco di Germania, ovvero musica nuova in cucina.

