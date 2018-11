Ormai è da quindici anni che vivo a Praga e sin dall’inizio mi sono subito interessato di conoscere la scena musicale ceca e mai avrei immaginato di scoprire così tanti tesori che potrebbero tranquillamente andare a braccetto con i più blasonati lavori internazionali, tenendo presente la situazione politica che cercava sempre di limitare ogni espressione, artistica in questo caso, che non era in linea con le direttive del regime comunista. “Il pollo nell’orologio” del 1972 è leggendario album del bigbeat ceco, i Flamengo hanno dato vita a un disco che ha segnato una svolta nella musica rock nazionale. “Kuře v hodinkách” è considerato da molti il ​​miglior album della storia del rock ceco di sempre. Il jazz rock si fonde con linee di blues grezzo. Sotto lo strato di questa musica aleggiano le presenze di King Crimson e John Mayall. Il vero apice è l'ultimo pezzo in cui c’è l'assolo indimenticabile di un flauto traslucido. Si ha realmente l’impressione di essere immersi nell’atmosfera del tempo. Non voglio dire di più, padronanza assoluta degli strumenti, cori, arrangiamenti, fiati, assoli da far venire i brividi, una tale devozione alla musica, finalmente. Nei primi anni '70 furono in grado di registrare un album rock senza tempo, musica piena di energia, solida e colorata, ma anche intrecciata con un'armonia interna sognante. Sagace album che ci obbliga ad un sano revisionismo perchè cartina tornasole rispetto a tutta quella musica degli anni ’70 (e ce n’è tanta) reputata adolescenzialmente fondamentale, sopravvalutata, ma poi smascherata come musica travestita che si tenta di spacciare per originale trovata. Quindi chi non ha ascoltato Flamengo: “Ten nikdy nežil, jenom spal, ten ať je mrtvý klidně dál." (J. Kainar) -"Non ha mai vissuto, solo dormiva, lascia che continui ad essere morto."-

01 il pollo nell´orologio (introduzione) 02 la cornice dei prossimi dipinti 03 solo l'amore sa dove 04 io e il fumo 05 momenti dei momenti 06 alcuni secoli 07 banchine, treni, fame e scarpe 08 sempre più avanti 09 il pollo nell’orologio bonus tracks cd: 10 ogni momento 11 la settimana nella città elettrica 12 il pollo nell’orologio (single)