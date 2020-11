Ma come cazzo si fa... COME CAZZO SI FA!!! AAAAAAAAAAAAAA; lo yogurt bianco, lo yogurt bianco, per gli impacchi alla pelle dello scroto. Oltre che a pisciare dentro il lavandino mi piscio in bocca tutte le mattine, l'urinoterapia non è stata proprio una mia scelta. L'effetto collaterale alla libagione è la tendenza a lavarsi i capelli nel cesso, tirando la catena. Mi raccomando le vitamine, acquisitele, premunitevi, obbedite all'avvelenamento. Se esco la cosa più bella che mi capita è che mi casca un vaso in testa e muoio. Che infanzia avete avuto voi? Quante volte vi hanno "vaccinati"? AAAAAAAAAAAAA*

Quando mi alzo non mi ricordo mai i sogni, non sogno mai, o mi fregano pure quelli gli alieni cinici e vigliacchi? Se vado al mare naturalmente affogo! E se no c'è quel "pescecane" sempre pronto. E certo che mi cappotto con la macchina se faccio una gita fuori porta. Colpa dei fiori di campo che si sono incazzati quando gli ho fatto notare che puzzano di cimitero. Voi dovete capire che siamo tipi che se stiamo morendo di sete nel deserto e siamo in due, ci apriamo i polsi e beviamo il sangue a vicenda, pensa quando arriva la fame! AAAAAAAAAAA•

Vi lavate la faccia nel vomito tutte le mattine? Provate, provate e vedrete che qualche merdoso vampiro psichico schizzinoso ve lo togliete dalle palle. Che cazzo vi devo dire, credete che facciamo musica? Vieni dal nostro barbiere, vieni, vieni. Ma veramente ti piace quello che suoniamo? AAAAAAAAAAAA™

Siamo circondati, siamo circondati. Tu sai di che cosa sto parlando, no? Allora vai a fartelo dare nel culo con quelle storie d'emarginazione, di disadattamento che ci affibbi, pensa alla salute. Noi stiamo bene così. Stiamo 'na favola, la nostra favola, oltre che sull'onda stiamo sulla vena. Serve che dai un tuo pezzo anatomico a fondo perduto per capire: ciliegie, che belle ciliegie, OH! che belle ciliegie! C'è quel cazzo di budello di carne con un occhio che mi spia, nevvero? AAAAAAAAAAAA®.

Non è l'autodistruzione il nostro martirio ma è la vostra vicinanza!!! Fottuta gente "normale", considerate la nostra esistenza, questo perseverare nel credere al libero arbitrio è allucinante. Siete curiosi del trip, vero? Accomodatevi... Il salasso è il nostro anelito giornaliero, d'altronde "amore fa rima con cuore". Ce l'avete un martello sempre a portata di mano? Sai per quelle zecche di entità astrali parassitarie che pensano al posto nostro, appena una si rilassa un po' e si manifesta, giù una martellata. AAAAAAAAAAAAA.

Gli rompiamo il cazzo con la nostra musica, le bracchiamo, le staniamo, le estirpiamo, le schiacciamo, strabordiamo fisting anali per i loro culi rotti, restituiamo un po' la pariglia del dolorante nolente nostro sfintere dilatato, esterniamo il prolasso dell'inculata subìta fino ad oggi a nostra collusa insaputa. "C'è qualcuno che decide tutto quello che faccio, e non sono io": adesso è finita la cuccagna, allo specchio ci pulsa l'ano al posto del carDio quando lo decidiamo noi, siamo veramente in forma. La cacarella a fischio è ora che tutti la frequentino al posto della doccia, il rantolo del post-vomito a schizzo è ora che vi faccia da sveglia al consesso delle falsità. Non c'è andata né ritorno qui, un bel regalo, non trovate? AAAAAAAAAAAAAA.

È un LOVE gridato ad un orgoglio impersonale che ha tanato il modo di sfanculare le continue minchiate che ci circondano, avallate col tacito assenso di quel farlocchismo d'esser "cittadini", che fanno cadere i coglioni a chi si vuol fare gli affari suoi... Con quel suo livello animico da pianterreno ecco la meravigliosa società democratica immersa nella menzogna, tutto in mano al basso astrale. E poi capita che qualcuno fa qualcosa che gli altri non fanno ed è finita per i nostri serbatoi riproduttivi: che fai? perché lo fai? come mai? e perché così? e perché non lo fai cosà? e perché non lo faccio io al posto tuo? Più non consideriamo più ci stracciano le palle. Abbiamo acquisito la pazienza dei santi, ringraziamo e benediciamo con strali turpiloquiati ndo' cojo cojo... AAAAAAAAAAAA!!!

Attualissimi in questo periodo di parossismo carnevalesco invitano a mettere la mascherina davanti al bucio del culo, visto che ormai è matematico che l'umanità ha il cervello vicino al culo. Diversificano disgusto per non farsi cacare il cazzo dalla razionale, coerente, moderna, puntuale, magnifica, fetente razza umana prendendo il secondo piccione nel disinvogliare proselitismo e epigoni non inculandosi di pezza la "bontà" dei padroni che pensano al nostro bene: "Vengo anch'io, no tu no", in automatico, con un "vattenaffaculo" incorporato liberatutti, Bombolo docet.

Imbeccano la definitiva frequenza per cauterizzare lo schiavismo dell'albero genealogico che ci trascina nel nutrire realtà invisibili intorno a noi che non ci appartengono. Ma questo è il gioco, questa è la palestra che passa da questi suoni paradisiaci (sì vivaddio) perché l'inganno passa anche nel credere che in Paradiso regni una pace rincoglionente. Manco per il cazzo, lassù si gioca a "bigliardino" con la tendenza eterna di mandarlo in tilt e in questa cruenta aria cherubina al posto del "vietato fumare" leggiamo "doveroso sputare": gli Arcangeli sono delle beate teste di cazzo che perculano a più non posso.

E la cinica performance musicale dei californiani fa capo al barbonismo cosmico degli "iniziati" e con un cavatappi noise stappa la diarrea sofista del circondario e accompagna nella fogna la sciorta delle vanità scoperchiate di pseudo posizioni alternative, porgendo l'altra chiappa di un culo dei piani alti realmente peloso e puzzolente: ti conosco "mascherina"... Orsù togliamoci dal sole e largo ai giovani!

E finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente: AAAAAAAAAA SHE'S A SEX BOMB MY BABY, YEAH! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!