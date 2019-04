Questa DeRecensione di Dogrel è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/fontaines-dc/dogrel/recensione

Fontaines D.C. Preciso che questi ragazzotti sono di Dublino ed hanno tutto quello di cui ho già disquisito: + Mark E. Smith che naviga in un mare di sibili, + i Cure più avvolgenti, + la psichedelia di metà anni '80 con quel guizzo indie che non guasta mai e solluchera nella fellatio 8==).

Non è più di 3 anni fa che constatavo che la musica inglese era finita in un cul de sac auto-referenziale e auto-erotico davvero ipnotico e pericoloso: band electro-pop tutte uguali, con le atmosfere tutte uguali con gli scroti tutti uguali.

