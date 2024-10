Pietra d'angolo o lavoro sopravvalutato? Siamo sul confine tra la sperimentazione e la ricerca della melodia, un'immersione in un magma acido. Quando uscì nel '72 era la sua seconda produzione ma il pubblico italiano non era ancora pronto per queste sperimentazioni, è un'opera di non facile ascolto nonostante i momenti melodici che sanno di presa in giro verso il mondo pop, il suo pensiero è condensato nella frase che si ripete in tre diversi brani: "Ti sei mai chiesto quale funzione hai?", e a ben pensarci potrebbe essere sicuramente momento di ragionamenti anche oggi. Descrive un'umanità che sbanda verso un futuro che ha il sapore di un lento esaurimento verso l'estinzione dovuta al crescente inquinamento con una copertina che rappresenta perfettamente questa direzione. Disco questo che necessita di essere ascoltato come seguito del precedente Fetus ed entrambi portano avanti il messaggio dell'autore che è una denuncia molto accesa e cruda del mondo contemporaneo. Interessante ricordare che Pollution era molto apprezzato da Frank Zappa forse per quel mescolare Strauss con la musica elettronica ed il rock sperimentale, disco che in molti momenti ti aggredisce ed in altri sa essere anche disturbante.