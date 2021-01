Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Come ballava lui, non ci riuscirà nessuno più! [di più]

Attingi, rimestandovi appena, per l’inesausto tuo desìo.

Questa voce di Shahrazād, afona e taciturna, dice di notti e di stelle pestate in un mortaio.

Quel che possiedi non è quel che qui lascerai: un monile risplende nelle tue mani vuote.

Un rituale per percussioni tastiere e antri stalagmitici ed umbratili.

