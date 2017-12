happyorangeballoon è un progetto di Danilo Romeo nato nel 2007 quando comincia a sviluppare e diffondere tutta una serie di produzioni sperimentali e sotterranee. Il suo secondo LP, uscito lo scorso 14 ottobre, si intitola 'unique' è stato realizzato con la collaborazione del chitarrista e multistrumentista Rob Wheatley ('Driving Through Las Vegas', 'Traffic Orange Jam'), Nick Munt ('Sanatorium') e la vocalist Fiona Harmon che si disimpegna in una grande performance proprio in 'Sanatorium', dove si incontrano ossessioni sotterranee e suburbane che rimandano a '1.Outside' di David Bowie con un certo funk in continuità con il tema centrale del primo LP eponimo pubblicato nel 2012, dove la sperimentazione in campo elettronico ricercava un punto di incontro con sonorità pop e easy-listening.

Un tema che sembrerebbe superato in 'unique' dove si lascia invece completamente spazio a sperimentalismo e avanguardia. Questo tanto nelle sessioni ambient 'Hello?' e 'Uscita numero due', che Danilo ha composto come installazione sonora per la personale a New York dell'artista svedese Hawk Alfredson e che rimandano chiaramente a un minimalismo di impronta Philip Glass e strizzano l'occhio a Brian Eno; che per quello che riguarda la elettronica ossessivo-compulsiva e dal carattere quasi grottesco di tracce caratterizzate da un certo astrattismo come 'Incoming Clouds', 'Icons', 'Brief Encounter' oppure 'Otherwordly'; il thrilling di 'The Theme Of Moral Coscience'; la no-wave di 'Traffic Orange Jam' e le allucinazioni Hunter Thompson di 'Driving Through Las Vegas', probabilmente i due momenti più interessanti del disco oltre le sessioni ambient già richiamate.

'unique' è un disco concepito, scritto e prodotto dallo stesso Danilo Romeo, che anche in questo caso si è avvalso di Mark Kramer (che aveva già collaborato alla realizzazione del primo LP) per quanto riguarda la fase di mastering. Il disco ha avuto una gestazione diciamo molto lunga, ma proprio questo probabilmente ha permesso ha happyorangeballoon di alzarsi ancora più in alto pompando nel progetto ancora più gas e combustioni di propano e come una specie di post-moderno Montgolfier steam-punk guardare il mondo direttamente dal tempo futuro.