Un uomo avanti anni luce! In tutto. [di più]

Sfuma in nero, lasciando in bocca un sapore di mattana, una lieva vertigine da centrifugatura che ti spettina la vita e te la risistema a testall'ingiù.

e per finire uno scioglitore di vene , mellifluo notturno di Chicago con inserti sintetici da capogiro.

un camaleonte ammaliante e concitato, un basso ostinato e una caccia a perdifiato da far ribollire il sangue;

Una caccia breve ed indolore, quaranta minuti e spiccioli di frenesia: quattro battute di caccia registrate su solchi al PVC per la testa e le orecchie di gente abituata a mondi sonori be-bop, fraseggi ariosi e passaggi briosi e raffinati. Ha preso per la collottola questi bei gagà incravattati e li ha benbene centrifugati, obbligandoli, col ritmo irrefrenabile d’un basso elettrico, a disfarsi di ogni rigidità, a stracciarsi le vesti. Questi sono gli anni Settanta; questa l’Africa, arcaica e sci-fi, di Herbie:

Il mwandishi Herbert Jeffrey Hancock — l’uomo-cocomero & il gran ballerino di dita dell'âge d'or della Blue Note— ha raccattato una banda di cacciatori di teste armati a dovere di strumenti percussivi della madre Africa e di quant’altro poteva servire a cacciar fuori il ragno dal buco (e quel ragno siamo noi, pigriziofili da strapazzo); s'è messo comodo di fronte a foreste pluviali di tastiere clavinet sintetizzatori, ha indossato una maschera tribale (o una caldaia con le corna? entrambe: una pentola a pressione piena di afrofunk in iperagitazione) ed ha avviato la stagione della caccia.

