Devo tristemente ammettere che negli ultimi anni percepisco un affievolirsi graduale della curiosità verso la musica. O meglio, trovo sempre maggiore difficoltà ad appassionarmi ai dischi e quando capita mi interrogo 50 volte per capire se la mia è una esaltazione del momento o meno. Essendo la musica quanto di più legato ad un insindacabile gusto personale, una persona normale non si farebbe questi problemi: se mi piace mi piace e morta lì. Durerà negli anni o il tempo di un'estate? Chissene frega sarebbe la risposta giusta. E invece per me nella risposta sta la legittimazione del mio ascolto e di una recensione.

E' con tali amletici dubbi che scrivo queste due righe sulla signorina in questione, Jane Weaver, da venti anni e oltre figura nascosta dei circuiti alternativi britannici, in gruppi fra shoegaze e post punk come Misty Dixon e Kill Laura, di cui ne ignoravo e ignoro l'esistenza (senza che la cosa abbia avuto ripercussioni di sorta sulla mia vita)

Fatto sta che Jane ha pubblicato questo “Modern Kosmology” e, complice l'averlo sentito di seguito durante le mie corse in giro per la città, mi ha letteralmente conquistato. Soprattutto per i dettagli, per il gusto tutto albionico di dosare cantautorato elettronico, ritmi motorik e richiami a chincaglierie analogiche care a Stereolab e Broadcast (della cui scomparsa cantante Jane eredita un timbro identico). Tutte caratteristiche ben presenti nel loop di synth che corre sotto la titletrack, nel l'indie rock gommoso e retrofuturista di “Did You See The Butterflies” che a me ricorda tantissimo un gruppo psych come i Midnight Movies, attivi oltre dieci anni fa. Ascendenze kraut sugli scudi in molti frangenti tra cui l'iniziale “H>A>K”, che virano Stereolab in “The Lightning Back” o prendono derive psichedeliche spaziali inusitate come in “Ravenspoint” o nelle chitarre acide di “Loops In The Secret Society” . Barlumi di colonne sonore alla Carpenter (“The Architect”) e una folk song sospesa fra viaggi nello spazio e campagna inglese degli anni '70 (“Valley”).

Mi prendo il rischio, fra i migliori dell'anno appena passato..