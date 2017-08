Polvere di melodie volano leggere su un verde campo di FeedBack di dolci chitarre.

Pomeriggio estivo, orizzonti immaginari. Un vento elettrico lusinga carezze sintetiche.

Sotto il sole risplendono frutti. Accordi dal sapore di mare dei Durutti Column,profumi di limoni.Tenerezze elettriche come un bacio New Order

Un disco pop per menti aperte,corde che fanno vibrare la scala dei sentimenti più semplici ,eppure nascosti

Arcobaleno, colori di un'elettronica che cerca di diventare sempre più umana..