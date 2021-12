Ultimamente non riesco ad ascoltare nient'altro. Imbarazzante il coinvolgimento che riescono ad infondere, e a richiedere, in chi li ascolta. L'EP, Silver, soprattutto, è qualcosa di sensazionale. Spaziale. Monumentale. [di più]

Bentornato Justin e grazie, come sempre...

Mi basta citare la lunga title track per dare peso alle mie parole appena digitate: minuti sospesi in aria, liquidi, con la voce di Justin che incanta, ammalia, conquista. Un muro sonoro bianco, leggero, spiralato. Spazi immensi che si aprono a metà circa dell'ascolto; movenze al rallentatore, sublimi, minimali. Poi l'ascesa, gli strumenti che salgono d'intensità, mantendendosi sempre entro livelli sonori mai eccessivi, mai troppo invadenti; è così fino al termine, fino al raggiungimento della vetta...

L'andamento generale del disco è "fluttuante", vaporoso; come esser immersi in un liquido embrionale.

Slow Core-Shoegaze di spiazzante semplicità; chitarre taglienti che entrano, che ancora graffiano come nella creatura Godflesh. Ma con minor peso specifico, con un uso meno opprimente delle distorsioni.

Lui parla, si racconta con la Musica, come ha sempre fatto dalla metà degli anni ottanta con tutti i progetti messi in piedi, edificati dalle sue sapienti mani.

Un'immagina sfuocata, nebbiosa in copertina; che ben introduce e ci accompagna nel mondo attuale della band.

Un EP come apripista, per riaccendere la viva fiamma...e l'attesa può finalmente considerarsi conclusa.

