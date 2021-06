Mah, una recensione non mi pare il caso...alcune considerazioni sì.

Benefit e i Jethro Tull...

Chi erano i Jethro Tull per me ad inizio anni '90? Aqualung e Thick as a Brick certo! A Ministrel in the Gallery, eccome!

L'adesivo di Too Old to Rock sulla cinquecento sgangerata del papà di un mio amico...eh sì Ian Anderson che ci invita ad attaccarsi...

Poi una sera metto la radio delle forze armate americane di stanza nel Nordest e c'è (in diretta e in Italia!!!) una intervista fiume allo scozzese.

Il nostro Ian è in gran spolvero e ,tra un inchino e uno sberleffo, sta celebrando il 25° dalla pubblicazione di Benefit.

L'album viene mandato nella sua interezza e ogni canzone viene commentata gustosamente dal Bardo, che ci gode come un porcello nel fango.

Naturalmente il giorno dopo mi precipito a comprare il CD...

Adesso se uscissimo dalla comfort zone che ci dice che Aqualung è il Capolavoro e che Benefit è un buon album dei Jethro Tull...

...Mi verrebbe da dire il contrario...Certi interludi di Aqualung potrebbero avere il sapore di riempitivo acustico...My God è una palla dai...

In Benefit Anderson mi sembra meno autorefenziale e più attento a confezionare brani compiuti.

A volte mi domando se il nostro giudizio sia condizionato più del dovuto da quello che abbiamo letto o dalle recensioni "guidate" di certi critici nostrani.

Lo Scaruffi che demolisce i Beatles non mi lascia dormire la notte...e se avesse ragione lui?!?!?