Pensavo fosse davvero difficile riuscire ad apprezzare questo album. Del resto mi era stato detto che Stand Up non è un album immediato e che per apprezzarlo come si deve sono necessari più ascolti successivi. E infatti è stato così. Ma dopo tre ascolti ho cominciato ad apprezzarlo davvero. Una canzone che mi ha preso sin dall'inizio è Bourée, brano storico dei Jethro Tull più volte riproposto dal vivo. Oggetto di questa recensione, però, non è la versione standard dell'album (completa di ben 4 Bonus tracks: Living in the Past, Driving Song, Sweet Dream e 17), ma una versione deluxe dell'album. Quella che sto per recensire, infatti, è Stand Up - The Elevated Edition, rilasciata dalla Parlophone Records nel 2016. È un box set bello corposo; è vero, contiene 2 CD e 1 DVD, ma il contenuto è davvero massiccio: il primo CD contiene l'album e gli Associated Recordings (tra cui una versione praticamente inedita di Bourée), i due singoli estratti dall'album, che poi compariranno come Bonus track nell'edizione standard insieme a Sweet Dream e 17 (Living in the Past e Driving Song [canzone che avrebbe dovuto figurare come Bonus track su This Was] e quattro canzoni registrate per una session alla BBC. Il CD 2 contiene invece un concerto che i Tull hanno tenuto allo Stockholm Konsertuset, un mix in mono dei due singoli estratti dall'album e due spot Radio per la promozione dell'album.

Devo dire che apprezzo davvero tanto questo box set, perchè mi permette di accrescere la mia conoscenza dei Tull e di aumentare la mia passione per la loro musica. Di questo box set apprezzo anche il fatto che, una volta aperto il libro, si vede il pop-up che figurava nel vinile originale. Comunque sia, questa edizione speciale è solo per veri appassionati e collezionisti dei Tull: se lo siete, non lasciatevi scappare la versione da collezione di uno dei più grandi album nella storia del rock progressivo.