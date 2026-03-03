LA RECENSIONE

L’abituale esilarante copertina introduce il quinto disco solista di Joe Walsh proponendolo, con tanto di elmetto e mimetica, sul boccaporto di un tank americano a sua volta piazzato in mezzo ad una discarica. Uno scorcio di Los Angeles con relativo smog fa da sfondo a resti di lavandini, caldaie, cessi, tavole da surf, dischi d’oro(!) e ferraglia varia: sempre spiritoso e irriverente l’ottimo Joe.

Passiamo ai brani: la batteria creativa ma estremamente rigida del suo compare Joe Vitale fa esordire “Things”, tipico numero fra quelli allegrotti del nostro chitarrista del Kansas emigrato California. Seguono una pianistica, melodica ma non molto pregnante “Made Your Mind Up” e poi il rock’n’roll campagnolo “Down on the Farm”, con tanto di violino smanettato alla grande dal sommo session man David Lindley.

In “Rivers” ricompare la chitarra trattata con il talk box, quello di “Rocky Mountain Way” però… la suona Don Felder, suo compare negli Eagles! I quali, a proposito, all’epoca di questo album (1981) si stanno disperdendo. Il loro iato durerà ben tredici anni, visto che si riaccamperanno solo nel 1994; la canzone è molto lirica e pregevole, con un ritornello efficace.

“A Life of Illusion” è il singolo, di buon successo a suo tempo, piuttosto caraibico con tanto di guitaron e trombe alla messicana. Di fatto è un rimasuglio dei suoi ultimi tempi con i Barnstorm, l’effimero gruppo messo su in Colorado da Joe ad inizio settanta una volta lasciato l’Ohio e la James Gang. Infatti ha un sound diverso dal resto del disco: altri collaboratori, sfumature e ritmiche diverse intorno alla voce ed alla chitarra di Joe. Il tutto rende questo contributo un po’ fuori contesto.

Con “Bones” si ritorna subito al suono attuale di Walsh e… gran chitarra slide dell'allora trentatreenne biondo, in quest’episodio! Walsh da giovanissimo aveva approfondito definitivamente l’approccio allo stile slide direttamente da un luminare: Duane Allman. Infatti usa l'accorgimento d’infilarsi la mitica bottiglietta di vetro di Coricidin al dito medio sinistro, stessa scelta dello sfortunato e compianto baffo di Nashville.

Duane riteneva che non ci fosse cilindretto, di vetro o di ferro, più adatto a suonare slide di quella boccetta vuota di antistaminico, e che portarla al dito medio fornisse il massimo della stabilità e potenza al suo scorrimento sopra le corde, data la sua posizione centrale nella mano. Anche lo slide player mio preferito in assoluto, Rod Price dei Foghat, piazzava una bottiglietta di Coricidin al dito medio per una resa veramente, ma veramente infuocata ed entusiasmante. Un’altra slider fuoriclasse con le stesse scelte di equipaggiamento e posizionamento è la grandissima Bonnie Raitt.

Molti chitarristi slide peraltro preferiscono infilare il cilindretto nel mignolo, così da avere contigue fra di loro le altre tre dita rimaste libere, agevolando in tal modo la presa di accordi nonché l’alternanza del fraseggio tradizionale con quello slide: è la soluzione di gente bravissima come Ry Cooder e Johnny Winter. L’ancora diverso accorgimento del cilindro infilato bell’anulare, adottato ad esempio da personaggi sommi come Rory Gallagher, Derek Trucks, Joe Bonamassa, è una via di mezzo.

Per tornare, e concludere, la scaletta di quest’album ancora di buon successo di Joe: “Rockets” è un’altra ballata pianistica con un’inconsueta e ricca successione di accordi. La conclusiva “You Never Know” infine è ben più mossa e imprevedibile, piena di cambi di tempo, con bellissimi giochi incrociati di chitarre: vale a dire lo sfogo virtuoso, lontano dal “commerciale”, di un artista per il resto ben attento e contento di proporre materiale ben accessibile.